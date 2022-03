«Ghettolimpo summer tour», Mahmood porta la sua musica anche a Matera e Molfetta

Farà tappa anche in Puglia e in Basilicata il Ghettolimpo Summer Tour di Mahmood, dodici concerti che lo porteranno nelle principali città e nei festival più attesi del nostro paese, e che sono preceduti dagli show indoor (partenza il 23 aprile dal Bataclan di Parigi) tutti sold out.

Momento d'oro per l'artista, che a maggio parteciperà per la seconda volta all'Eurovision Song Contest, a Torino, in coppia con Blanco, dopo la vittoria al Festival di Sanremo. La loro 'Brividi' è il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita, e certificato triplo disco di platino. Il tour estivo di Mahmood partirà il 7 luglio dalla Cavea Parco Della Musica di Roma, per poi proseguire il 9 luglio al Brescia Summer Music 2022 di Brescia (presso l’Arena Campo Marte), l’11 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, il 15 luglio in Piazza del Popolo a San Severino Marche (MC), il 18 luglio al Teatro Antico di Taormina, il 20 luglio al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC) (presso il Teatro al Castello), il 22 luglio alla Cava Del Sole di Matera in uno speciale concerto con orchestra, il 23 luglio al Luce Music Fest di Molfetta (BA) (Banchina S. Domenico), il 26 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (LU), il 29 luglio al Castel On Air di Bellinzona (Svizzera). Il tour si concluderà poi a settembre con due appuntamenti: il 3 settembre al Palazzo Te di Mantova e il 5 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza.

Le prevendite e tutte le info sul tour sono disponibili su www.friendsandparters.it