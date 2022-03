«Songs in a Conversation», l'omaggio a Nick Drake di Angelini e D'Erasmo arriva a Bari e Taranto

Un omaggio a Nick Drake nei principali club e teatri d'Italia: Roberto Angelini e Rodrigo D'erasmo saranno domani, 18 marzo, all'Officina degli Esordi di Bari, e il 19 marzo allo Spazio Porto di Taranto per portare in giro il loro progetto Songs in a Conversation, uscito lo scorso 25 febbraio per FioriRari, distribuito da Artist First. L'omaggio arriva a 50 anni dall’uscita dell'ultimo lavoro discografico di Drake, Pink Moon, un album epocale, un piccolo, breve, delicato e misterioso capolavoro che sarebbe sbocciato col tempo raccogliendo un numero straordinario di estimatori appassionati e consacrando un artista unico nel suo genere. Il tour è prodotto da Vertigo e i biglietti sono disponibili su http://www.vertigo.co.it/it/rodrigo-derasmo-roberto-angelini e in tutte le rivendite autorizzate.



Il progetto è composto da 11 tracce, suddivise tra un Lato A e un Lato B. Le prime due tracce del Lato A sono state registrate e prodotte da John Wood, fonico e produttore storico di Nick Drake, presso i Vada Recording Studios in UK (a poche miglia dalla casa natale di Drake), mentre le altre tre sono state registrate in un secondo momento a Roma da Daniele Ilmafio Tortora, sodale di questo progetto. Per ricreare un sound anni ‘70, molto naturale, autentico e dai toni caldi, Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo hanno coinvolto la band con cui collaborano da sempre, composta da Fabio Rondanini alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso e Andrea Pesce al pianoforte. Il Lato B invece è composto da pezzi suonati e cantati live da Rodrigo e Roberto insieme ad amici, ospiti, fan di Drake. Questi brani sono stati catturati durante le riprese del documentario Songs in a conversation. Le tracce sono delle versioni molto semplici e minimal, dove la voce degli artisti e il sound prodotto dalla chitarra si uniscono in perfetta armonia con i dolci suoni che riecheggiano dalla natura circostante.