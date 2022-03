La cantautrice salentina Cristiana Verardo vola in Spagna per presentare il suo album

Una voce e una chitarra, un live essenziale e intimo che a riesce a delineare un'atmosfera fatta di dolcezza, condivisione e immedesimazione. La salentina Cristiana Verardo porta la sua musica in Spagna per presentare il suo nuovo album “Maledetti ritornelli” in un tour di 3 concerti: mercoledì 2 marzo live al Golem’s di Barcellona per la rassegna «Dones singulars» organizzata da Babel Sound; sarà poi ospite speciale del Premio Bianca D’Aponte giovedì 3 marzo al Salòn de Actos dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid e sabato 5 marzo al Centro Cultural Ibercaja di Logrono.

Cristiana Verardo canta i suoi brani originali tratti dalla nuova uscita “Maledetti ritornelli” (GROdischi/Believe, 2021) e dal suo album di debutto “La mia voce” (Workin' Label/IRD, 2017), che spesso affrontano tematiche rilevanti, che raccontano storie, sviluppano pensieri e ridanno dignità a emozioni spesso impudentemente celate. Tra una canzone e l'altra ci sono parole, ricordi, pensieri da condividere, che aiutano ad avvicinare il pubblico all'artista in un modo che solo la musica dal vivo sa, con la sua immediatezza, unicità, intensità.

Questo connubio musicale e narrativo comprende anche brani intrisi di storia della musica italiana insieme ai canti della sua terra, il Salento. L'esecuzione di questi brani è una sorta di atto d'amore e, pur rimanendo fedele alle scelte compositive degli artisti, una continua ricerca per trovare parti sconosciute che solo lei riesce a svelare rievocandole.

Il nuovo album “Maledetti ritornelli” è composto da 8 brani ed è stato pubblicato da G-ROdischi e distribuito da Believe.

L'album rappresenta il racconto di un tempo vissuto sul filo tematico dei sentimenti, all'interno di una quotidianità sospesa e intima: nelle canzoni ci sono ricordi di amori passati che tornano a farsi sentire, i tormenti, le emozioni del presente e il imprevedibilità del futuro, per un mosaico che pian piano si unisce, quasi sussurrando l'autenticità dell'esistenza e le passioni che lo percorrono.

Vincitrice del Premio Bianca d'Aponte 2019, si è diplomata in Canto Jazz (2014) e Musica Jazz (2017). Nel febbraio 2021 pubblica “Maledetti ritornelli – Behind the song” prodotto da Teresa Film con il supporto di Puglia Sounds Producers 2020/2021 per la regia di Giuseppe Pezzulla, documentario che racconta la genesi di “Maledetti ritornelli”, brano composto su la strada con il cantautore napoletano Gnut. Nel 2020/2021 ha aperto i concerti di importanti artisti italiani, come Daniele Silvestri, Raphael Gualazzi, Simona Molinari, Musica Nuda, Grazia di Michele, Mariella Nava, Rossana Casale, Bugo, e Paolo Benvegnù. Nell'estate 2017 collabora con Moni Ovadia al progetto “L'infinito e la saudade” di Marco Poeta. Dal 2019 è autrice e interprete, insieme a Enza Pagliara, del progetto “Rrosa”, incentrato sulla vita di Rosa Balistreri, cantastorie siciliana considerata la prima cantautrice italiana. Nello stesso anno inizia a collaborare con Redi Hasa, violoncellista di fama mondiale e membro del “Ludovico Einaudi Ensemble”. Ha partecipato come ospite ad importanti trasmissioni televisive e radiofoniche sui canali RAI, come “Stereonotte”, “In viva voce” e Rai News 24. Nel 2021 è stata intervistata per il libro “Donne e Folk” di Chiara Ferrari, edito di Interno4Edizioni.

L'album completo "Maledetti ritornelli" è disponibile a questo link: https://linktr.ee/Cristiana_Verardo