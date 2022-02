La musica che «cambia i piani»: esce «Temporali», nuovo singolo del barese Il Mago

La musica come confessione, espiazione per il peso del quotidiano da esorcizzare tra note e parole. Nasce così Temporali, la nuova canzone del cantautore pugliese Il Mago – al secolo Giuseppe Lassandro – il brano che segna una nuova maturità artistica per l’artista, frutto di un’introspezione personale, a compimento di un percorso artistico che segue al suo album d’esordio, ‘Per Sempre’, pubblicato nel 2019, con 13 brani inediti che subito hanno saputo raccontare una personalità forte e sempre attenta al contesto che lo circonda.

‘Temporali’, scritta da Il Mago e prodotta da Maninni, esce su etichetta Vaniglia Dischi/distribuzione Ada Music Italy / Warner Music Italy e sarà disponibile dal 4 marzo in tutti gli store digitali.

“Scrivere Temporali è stata una liberazione da tutti i pensieri che avevo in testa – racconta l’artista - L’ho scritta durante il periodo di isolamento, causa positività nel periodo delle festività natalizie”. Da quel punto di vista privilegiato, per Il Mago si schiude uno sguardo privilegiato sulla realtà, che andava oltre i clacson, le grida di chi litigava per un parcheggio, costretto a guardare mentre il tempo scorreva inesorabile e cambiava tutto. “Nel frattempo – aggiunge - pensavo ‘Sono stanco…Stanco della banalità del quotidiano, della gente che si lamenta stando sempre nella propria comfort zone senza osare. E poi di colpo pensavo all’amore, quell’amore devastante che ti cambia i piani, un po’ come un esame da rifare ancora o come i temporali, loro sì che ti cambiano i piani quando devi uscire. Poi di colpo riaffiorava in me l’idea di vivere ciò che era presente perché non sarebbe rimasto lì a guardarmi per sempre. Così nasce Temporali, da una mia esigenza di liberazione’’.

Giuseppe Mattia Lassandro è nato a Bari il 20 Aprile del 1996. A 16 anni, dopo aver studiato da autodidatta chitarra e pianoforte, propone online i suoi primi due mixtape, che trattano tematiche diverse, spaziando dall’amore alla rivalsa sociale, dando spazio, però, anche a brani divertenti con un sound ballabile. Inizia così a riscuotere un discreto successo regionale, soprattutto con il brano Sempre festa, uscito nell’inverno 2016. Il 18 maggio 2018 partecipa al concerto di Gigi D’Alessio a Bari, dove presenta il brano Una Vita Da Film. Nel marzo 2019 esce Per Sempre, album d’esordio contenente 13 brani inediti.