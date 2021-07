«Parola», la musica di Giovanni Caccamo incontra sul palco l'arte di Michele Placido

Parte domani sera, 16 luglio, nell'ambito del Magna Grecia Awards & Fest la stagione estiva 2021 del Comune di Ginosa, con la prima nazionale dello spettacolo "Parola" di Giovanni Caccamo e Michele Placido. L'appuntamento è nel piazzale della Croce Rossa a Ginosa Marina (Ta), con la voce di Caccamo e la recitazione di Placido, accompagnati dalle sonorità elettroniche e le sperimentazioni live del produttore e polistrumentista Leonardo Milani, che si fondono in un connubio che anticipa l'uscita del nuovo concept album dell’artista, “Parola”, fuori il 17 settembre 2021. «Sono felicissimo di partire dalla Puglia - ci ha confessato Giovanni - anche perché è la terra di Michele. Il nuovo disco unisce prosa e canzoni, così come il tour, in cui si alterneranno letture, dal canto V della Divina Commedia a poesie di Pablo Neruda, e canzoni del mio repertorio. Non mancherà inoltre un omaggio a Franco Battiato».

Le è mancato il palco?

«Credo che per noi artisti sia salvifico in un momento come questo poter tornare a raccontarci, riaccendere il dialogo con il pubblico, che non è mai unilaterale, ma uno scambio prezioso sia per noi, sia per chi decide di ascoltarci. Sarà un dare e ricevere emozioni»

Il claim di questa edizione del Magna Grecia Awards & Fest è 'La prima cosa bella', ricordando una meravigliosa canzone del nostro panorama italiano. Per Giovanni Caccamo qual è 'la prima cosa bella' post-pandemia?

«Ricordarci ogni giorno di vivere in modo da dare priorità alle cose davvero importanti»

Cosa è stata la musica in questo periodo?

«L'unica cosa che ho cercato di fare è stata approfittare di questo momento di pausa, di tragica apnea, per tuffarmi nella creatività e nella ricerca, come un minatore ho cercato pepite preziose per illuminare i nostri cuori, cercando di mettere a frutto la mia vocazione e il mio talento»

La collaborazione con Placido come si è sviluppata?

«Ci siamo conosciuti anni fa ed è nata subito una straordinaria affinità professionale e umana. L'idea di condividere questo tour è nata spontaneamente, ci siamo esibiti lo scorso anno all'Arena di Verona, unendo piano e voce a un pezzo che ha interpretato prima di me, e ci ha sorpreso l'entusiasmo del pubblico. Non ce lo aspettavamo, quindi abbiamo deciso in modo istintivo di far diventare il tutto uno spettacolo. Questo disco è frutto di tre anni di gestazione, la più lunga della mia carriera, e accoglie l'appello di Camilleri nel cercare di mettere la parola al centro delle nostre vite. Infatti ogni canzone è ispirata a un testo di letteratura italiana o straniera, e prima di ogni brano c'è una voce recitante che lo introduce, da Willem Dafoe ad Aleida Guevara e tanti altri. Sto ricevendo tanto affetto, sono contento»

I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare a questo link https://teatropubblicopugliese.vivaticket.it/it/event/reading-giovanni-caccamo-michele-placido/160108 e nei punti vendita Vivaticket. Per informazioni tel. 099/8290381