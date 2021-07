Magna Grecia Awards, festival con fari puntati sull'attualità: i saluti del super ospite Caccamo

BARI - Dopo la serata di premiazione del 25 giugno scorso a Bari, tutto è pronto per il Magna Grecia Awards & Fest 2021, il festival itinerante, ideato e diretto dallo scrittore e regista Fabio Salvatore, che si terrà dal 16 luglio all’1 agosto in diverse località della Puglia. Il programma è stato presentato questa mattina a Bari.

Si inizia venerdì da Ginosa con «Parola Anteprima Tour» con la partecipazione di Giovanni Caccamo e Michele Placido. Tante serate e tanti ospiti illustri in un susseguirsi di incontri culturali, letterari, dialoghi e racconti. Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle e Palagiano sono le località deputate ad ospitare l’edizione di quest’anno.

«Dopo l’emozione immensa e inaspettata vissuta a Bari lo scorso 25 giugno - commenta Fabio Salvatore - non vedo l’ora di ripartire con il Magna Grecia Awards &Fest, scoprendo quei luoghi magici e quelle persone meravigliose che rendono la Puglia una terra così unica e generosa. Il Festival sarà non solo una grande manifestazione che celebra la bellezza e la ricchezza dell’umanità, ma soprattutto un inno alla vita e alla cultura della vita, grazie ai tanti ospiti, che offriranno il loro contributo, personale o professionale, condivideranno la loro esperienza e regaleranno qualcosa di sé, lasciando un ricordo indelebile fatto di parole ed emozioni».

Ogni serata tratterà tematiche di attualità, dal lavoro alla giustizia, dalla sanità all’economia, fino al digitale e allo sviluppo economico, e vedrà la presenza di esponenti del mondo del giornalismo, della cultura, dell’imprenditoria, della politica e dello spettacolo, accanto ai quali non mancheranno le istituzioni locali. Tra le rubriche fisse: Pagine, un contenitore dedicato ai libri, in cui gli autori presenteranno le loro creazioni letterarie; Mi ti racconto, uno spazio riservato alla narrazione di storie ed esperienze di vita di tanti personaggi illustri; Focus, una finestra sui temi caldi dell’attualità; Agorà, un talk su temi di interesse civile, sociale e politico con esponenti del mondo delle istituzioni. Il Magna Grecia Awards & Fest 2021 prosegue inoltre la sua partnership solidale con il progetto 30 Ore per la Vita e si svolge sotto il patrocinio del ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Puglia, Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari, Provincia di Taranto, Comune di Castellaneta, Comune di Ginosa, Comune di Gioia del Colle, Comune di Palagiano, Teatro Pubblico Pugliese.

«Sarà un Festival molto particolare - conclude Salvatore - che punta più sui focus, riportare la politica nelle piazze, festival ricco e variegato ma anche tanta cultura ed economia. Un festival che guarda all’attualità».

Ecco il video saluto di Giovanni Caccamo, super ospite dell'evento.