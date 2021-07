«Limited edition», uno sfogo in musica dopo il lockdown del salentino Destro

'Limited Edition' (Beat Sound/Artist First) è il singolo d'esordio del cantautore leccese Destro, scritto da lui insieme a Stefano Clemente, che ne ha curato la produzione. Luca Castrignano, in arte Destro, si avvicina alla musica partecipando a vari concorsi come il “Premio Mia Martini” arrivando alle semifinali, “Musica E’” aggiudicandosi il premio “miglior performance” ed il prestigioso “Premio Lunezia” arrivando alle finali vincendo il premio Radio Bruno; in occasione del Premio Lunezia conosce Beppe Stanco (Direttore Artistico della manifestazione) ed intraprende con lui il suo primo percorso discografico entrando a far parte della Beat Sound, etichetta discografica milanese molto attenta al settore giovanile.

Nel primo lockdown - spiega l'artista - ho avuto un silenzio assordante in casa e ho pensato che fosse quello il momento giusto per lavorare su qualcosa di nuovo, che faccia rumore, che rompa la monotonia dei giorni. Così per caso è nata “Limited edition” con un testo che racchiude uno sfogo per l’ansia provocata dalle notizie che prendevano con prepotenza ogni angolo di ogni stanza.