«Mentre nessuno guarda», fuori la deluxe edition dell'ultimo album di Mecna

Esce oggi, venerdì 18 giugno, la Deluxe Edition di “Mentre nessuno guarda”, il repack del nuovo album di Mecna disponibile in digitale e in versione fisica (doppio cd e doppio vinile autografato) per Virgin Records / Universal Music Italia. Usciva otto mesi fa l’ultimo disco, che ha esordito alla seconda posizione della classifica Fimi/GfK riscuotendo un grande successo di pubblico e critica. Un lavoro che ha definito ulteriormente la direzione artistica in costante evoluzione di uno tra i più importanti esponenti della scena del rap d’autore nazionale evidenziandone la capacità di spaziare e aprirsi a nuovi generi, sonorità e collaborazioni pur rimanendo sempre coerente con il suo percorso, fatto di testi e barre attraverso cui Mecna rivela i propri mondi interiori, con leggerezza, ironia, consapevolezza. Un linguaggio personale, quello dell’artista, che si arricchisce tassello dopo tassello -gradualmente, come la strada che lo ha portato a pubblicare il suo sesto album in studio - e che lo ha portato ad essere apprezzato da un pubblico sempre più ampio.

Oltre ai già editi “Soli” e “Mille Cose” il repack conterrà altri 6 brani che sintetizzano l’attitudine e le tematiche delle quattordici tracce di Mentre Nessuno Guarda: canzoni più sentimentali si alternano a tracce più marcamente rap, pezzi più ballabili a liriche intime, in un equilibrio che riesce a tenere insieme attitudini e stati d’animo opposti tra loro. Un respiro sempre più ampio sottolineato anche dalle nuove inaspettate collaborazioni che si aggiungono a quelle già presenti nel disco. Dopo i featuring con Guè Pequeno, Ernia, Izi, Frah Quintale e Madame Mecna chiama a raccolta cinque nuovi artisti che completano il quadro: Francesca Michielin, CoCo, Jlord, Ghemon e Ginevra, collaborazioni che mostrano un’attenzione particolare verso le nuove promesse del panorama nazionale come già successo nei suoi dischi precedenti.

Alle produzioni, oltre ai collaboratori di vecchia data Lvnar, Iamseife e Alessandro Cianci, il contributo di Night Skinny in “For You”, Zef in “Soli” e Geeno in “Voodoo”. Le strumentali spaziano da atmosfere House e uptempo a sonorità più cupe, con un forte richiamo all’universo della black music. L’artwork del repack è stato realizzato da Richard Wilson, già curatore della cover di “Mentre Nessuno Guarda” la cui gigantografia ha occupato per un mese un intero muro lungo via Festa del Perdono, antistante l’Università degli Studi di Milano Statale. Street artist britannico attivo dal 2010, Richard Wilson negli ultimi anni si è fatto conoscere al pubblico mondiale per i ritratti e lavori figurativi disseminati sui muri delle principali città del mondo, che lo hanno portato a collaborare con personalità del calibro di Will Smith e Stevie Wonder.

Di seguito le date del tour, calendario in costante aggiornamento:

26.06 - Roma - Cavea Auditorium

01.07 - Milano - Carroponte (SOLD OUT)

02.07 - Milano - Carroponte

04.07 - Ferrara - Ferrara Sotto le Stelle (SOLD OUT)

29.07 - Cosenza - Be Alternative Festival

07.08 - Vicenza - Lumen Festival

04.09 - Bari - Acqua In Testa

07.09 - Caserta - Caserta Music Festival (SOLD OUT)

11.09 - Bologna - Arena Puccini

MECNA, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alla liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile. MECNA è stato la rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana. Nel gennaio 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI a cui segue, a gennaio 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment). A giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records.

Nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke, lavoro che ottiene un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out.

A ottobre del 2020 pubblica “Mentre Nessuno Guarda”, l’ultimo fortunato album del rapper pubblicato per Virgin Records.

Il 25 dicembre dello stesso anno l’artista si è esibito in diretta streaming presso una location d’eccezione, il rifugio Salei immerso nelle Dolomiti a 2250 metri di altitudine.

Nel 2021 escono i singoli “Soli”, brano che vede la partecipazione di Ghemon e Ginevra e “Mille Cose”, insieme alle collaborazioni con Francesca Michielin in “Se Fossi” e con Tredici Pietro in “Oro".