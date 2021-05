Serena De Bari, nel nuovo disco talento e sonorità

Lei viene dai quartieri popolari calata in un mondo reale, lui dai quartieri alti integrato in un mondo elitario e distaccato. Due mondi opposti si incentrano e si scontrano in un rapporto d’amore o di semplice amicizia.

È la storia che si racconta in «Love affair» (Ontheset/Believe Digital), il nuovo singolo della 20enne cantante di Molfetta Serena De Bari, già disponibile in tutti i digital store. La nuova canzone della talentuosa cantante pugliese, segna un rinnovamento profondo che la porta ad esplorare nuove sonorità per la sua voce, grazie anche alla nuova collaborazione con il noto rapper di Minervino Murge, il 31enne Tempoxso (alias Giuseppe Giocondo).



Il brano scritto da Mirko Verrengia, prodotto da Luca Venturi per Prima la musica italiana ed arrangiato da Franco Muggeo e Tempoxso, è stato registrato a Milano e al Mast Academy studio di Bari da Massimo Stano e masterizzato a Milano da Claudio Giussani all’Energry mastering. Il video, diretto da Marco D’Andragora per la Damstudio, è stato realizzato all’Hive studio di Bisceglie. Se pur giovanissima, Serena De Bari si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al suo ingresso nella scuola di «Amici» di Maria de Filippi (edizione Amici 2017). Il talent le dà possibilità di far conoscere le sue canzoni e di mettere in mostra le sue indiscusse qualità vocali. Con la sua padronanza scenica e la sua grande capacità interpretativa soprattutto nei live, Serena non ha problemi a conquistare il pubblico.

Dopo l’esperienza ad Amici, nel 2018 pubblica «Serena De Bari», album d’esordio dal quale viene estratto il singolo «Troppo Fragile», che entra nella Top 10 della classifica Mei, mentre il videoclip entra in programmazione su Mtv New Generation. Segue «Urlo sul Mondo», secondo singolo estratto dall’album, con il quale Serena ha vinto la sfida ad Amici. L’anno successivo, nell’estate 2019, per la De Bari arriva la consacrazione del suo talento sia dal pubblico che dalla critica per aver aperto il concerto del professor Roberto Vecchioni, il quale non può che confermare le sue grandi qualità vocali.

Ancora successi per Serena con il singolo «Frutta», realizzato in duetto con gli Sugarfree, che entra nella top 40 classifica radio di Earone. A luglio dell’anno scorso l’artista molfettese entra nella classifica top ten di Radio Airplay Indipendenti con il suo nuovo singolo «Check».

Infine, da qualche settimana il suo ultimo lavoro “Love affair”, che segna un importante cambiamento sia dal punto di vista artistico che personale.

«Sono stati diversi i fattori scatenanti a iniziare dalla voglia sia personale che di tutta la mia squadra nell’intraprendere questo importante cambiamento. Ritengo che il mutamento sia motivo anche di un rinnovo, quindi di una ricerca di qualcosa che possa essere nuovo e indirizzato verso un pubblico che mi segue da parecchio. Poi, la voglia di proporre qualcosa di diverso dai progetti precedenti e, soprattutto, anche mettermi in gioco vocalmente con uno stile completamente diverso oltre al nuovo look».



Dal pop, musicalmente si è avvicinata a un sound fortemente contaminato da diversi generi musicali.

«Infatti, questo brano ha una mescolanza di suoni in cui è facile incontrare un po’ di urban (genere legato alla black music vecchia e nuova, ndr), pop e altri generi musicali. È, comunque, un mix di stili in cui ho cercato di ampliare la mia conoscenza che in passato era legato solo al pop. Del resto questo cambiamento ci sta dando ragione, visto che il nuovo singolo ha raggiunto ottimi riscontri di ascolto».



Quanto di autobiografico c’è nel testo di «Love affair»?

«In questo brano sono solo interprete, ma se scaviamo nel profondo sicuramente in diversi passaggi del testo mi ritrovo. Sono una persona che non si compra facilmente, nel brano c’è una frase in cui mi rispecchio: “Non mi compri con un bracciale”».

Il suo secondo e prossimo album avrà le stesse sonorità?

«Sicuramente continueremo con queste suoni. Attualmente sono in trattativa con diversi artisti importanti, quindi stiamo valutando la scelta migliore sia a livello artistico che personale per il nuovo album».