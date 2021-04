«Aspetto Primavera», l'invito in musica di Luca Marino a rinascere dopo una stagione di paura

Esce il 20 aprile 2021 il nuovo singolo del 'cantautore errante' Luca Marino, “Aspetto Primavera”. Scritto e prodotto da lui stesso, il brano racconta di “una primavera che consola nonostante non sia più la stessa” e che arriva dopo un lunghissimo inverno fatto di paure e smarrimento, in fondo molto in linea con il periodo che stiamo vivendo.

Ma non finisce qui: l'11 maggio sarà il turno di Vento Caldo, secondo dei due singoli che anticipano il quinto album “Una Musica Più Umana”, al quale il cantautore errante sta lavorando insieme ai suoi follower, mentre si prepara a tornare per le strade come busker. Continua quindi il sempre coerente cammino di Luca Marino nella direzione musicale verso una cronaca della vita tra introspezione e momenti di condivisione.

Classe 1981, Luca Marino esordisce al festival di Sanremo nel 2010, calca il palco di X-Factor come autore l’anno a seguire ed infine sceglie la strada come suo palco principale diventando busker. Ad oggi ha all’attivo quattro album, uno con una major (Warner Music) e tre da indipendente con relativi singoli. L’ultima sua uscita discografica è stata il singolo “Letale Iniezione di Fiducia” del 27 novembre 2020.