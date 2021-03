Il pubblico di Musicultura ha scelto la pugliese Gaia Gentile

La cantautrice barese Gaia Gentile, ha vinto il premio del pubblico (Targa Banca Macerata) come migliore performance nella serata delle audizioni live della XXXII edizione di Musicultura, il festival della canzone popolare e d’autore diventato il punto di riferimento dell’evoluzione della musica italiana. «È un premio che non mi aspettavo e mi rende felice – commenta Gentile -, soprattutto perché arriva dal pubblico. Sono stata la più votata della serata nella quale mi sono esibita, ma anche di tutte le altre finora realizzate per le audizioni».



In questi giorni, infatti, il teatro Lauro Rossi di Macerata sta ospitando in diretta streaming sulla pagina Facebook del festival, un grande spettacolo live delle audizioni dei 63 artisti selezionati da Musicultura dei quali fanno parte, oltre alla Gentile, anche altri pugliesi: la barese Laura Pizzarelli, l’altamurano Sixteen, i salentini Kalascima, Francesca Romana Perrotta e Diego Rivera e Buva di Cerignola. Al termine delle audizioni, in programma fino a domenica 28, saranno proclamati i 16 finalisti che, successivamente, diventeranno 8 di cui due eletti dal pubblico dei social e i ristanti 6 invece saranno decretati dal prestigioso Comitato di Garanzia di Musicultura composto da grandi della musica e della cultura italiana (Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Brunori Sas e tanti altri). Il lungo cammino di Musicultura 2021 terminerà a giugno, quando gli otto vincitori saliranno sul palco dell’Arena Sferisterio di Macerata e al vincitore assoluto, decretato dal pubblico, andrà il Premio di 20.000 euro.

Con questo premio, la Gentile ha mosso più di u passo per arrivare nei primi otto finalisti. Del resto il talento della giovane cantante autrice barese è già noto dalle nostre parti. Una voce raffinata e capace di spaziare in diversi generi musicali, soprattutto in quelli legati alla black music, compreso il jazz. A Musicultura la Gentile si è esibita con due sue nuove composizioni, Fuori tendenza e Meno male, che fanno parte del suo nuovo album in uscita il 10 maggio dal titolo Sono Fuori, prodotto da Bobo Studios di Antonello Boezio con il sostegno di Puglia Sounds.



«A Macerata mi sono esibita in trio con Nicolò Pantaleo (sax baritono), Antonello Boezio (chitarra) e Gabriele Panico (elettronica) – prosegue Gaia -. Il primo brano che ho presentato, Fuori tendenza, è un blues con sonorità elettroniche il cui testo è molto autobiografo: ironico e schietto che trasmette con naturalezza e spontaneità emozioni positive. È stato molto apprezzato dal pubblico e dai presenti in teatro, e sarà il singolo che anticiperà l’album. Il secondo, Meno male, è decisamente più pop con una spinta elettronica».



In attesa dei risultati finali di Musicultura, Gaia è già pronta per realizzare il videoclip di Fuori tendenza, singolo che anticipa l’album: «Sarà una follia meravigliosa, fuori tendenza», promette l’artista barese. Rispetto all’album la Gentile anticipa: «È un disco sincero e schietto che non ha paura di esporsi, dove la musica parla pop d’autore con contaminazioni elettroniche. Un disco volutamente “fuori tendenza” per le infinite contaminazioni che hanno il bisogno di parlare e di fare emozionare». La maggior parte dei brani inediti sono stati scritti dalla Gentile e Nicolò Pantaleo, tra gli autori ci sono nomi come Eric Buffat (ha collaborato tra i tanti anche con Phil Collins, Sheila E., Nathan East, Geoff Westley) e Antonio Galbiati, mentre come arrangiatori spiccano i nomi di Sandro Haick, Fabio Barnaba e Francesco Cianciola e Gabriele Semeraro.