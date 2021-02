«Mille cose», brano d'esordio del tarantino Edodacapo, «per infelici consapevoli»

«Mille Cose» è l’esordio di Edodacapo (qui il link per ascoltarlo), nuovo progetto di Edoardo Trombettieri, cantautore tarantino classe 1996, «un brano per infelici consapevoli». Il brano è prodotto da Pietro Paroletti (Colombre, Gregorio Sanchez, Adelasia, Elasi) mentre la distribuzione è curata da The Orchard.

“Quante cose si vorrebbero dire? Quante cose si vorrebbero fare? Il problema è che ne diciamo troppo poche; e ne facciamo addirittura meno. Perché alla fine, ci sentiamo soli. Infelici. Insoddisfatti. Che senso ha parlare se non ci si capisce?” Il desiderio di sapere tante lingue nasce proprio dall’esigenza di esprimersi con tutti, senza problemi né difficoltà. Un modo per allargare gli orizzonti della conoscenza, eliminare i fraintendimenti, capire e dire cose prima impensabili.

Edodacapo è Edoardo Trombettieri, cantautore tarantino classe 1996. Negli ultimi anni ha pubblicato un album in italiano con un gruppo indipendente e un EP in inglese da solista, prodotto da lui in prima persona all'estero circa un anno e mezzo fa. Dopo l'esperienza da busker per le strade di Salonicco e Bologna, ora è pronto a iniziare un’avventura totalmente nuova, scrivendo da solo in italiano, per la prima volta.