Le grandi hit si fondono con sigle dei cartoni e musica trash: esce «Omonimo», del progetto pugliese Jimmy Tastiera

Un progetto anonimo, a cura di due artisti di Putignano (Ba) rigorosamente mascherati, famoso per i suoi mash-up di canzoni di vario genere, dalle grandi hit italiane e internazionali alle sigle dei cartoni animati, tutto in chiave provocatoria: il nome è Jimmy Tastiera ed esce oggi, 12 dicembre, per Dischi Uappissimi, "Omonimo", un album che racchiude i migliori lavori. Così Con il nastro rosa di Battisti viene fusa con Kingston Town di Alborosie e diventa 'Kingston Rosa', e allo stesso modo 'Antichristmas Superstar' è l'unione del successo natalizio di Mariah Carey con il controverso brano di Marylin Manson. Una tracklist tutta da scoprire, su Spotify e su tutte le piattaforme digitali.

Dopo il successo di vari dj-set in eventi pugliesi, Jimmy Tastiera porta con sé tutto il background della tradizione musicale nazionalpopolare, unendolo a pietre miliari della musica d’autore in chiave provocatoria e dissacrante. La mission del progetto è quella di rompere quei tabù che purtroppo in questi anni portano a dividere la gente tra chi ascolta musica “colta” e d’autore, da chi ascolta musica “trash” pop, offrendo all’ascoltatore finale un’esperienza trasversale. Protagonista di videoclip e spot pubblicitari, Jimmy Tastiera strizza l’occhio anche al mondo del cinema, reinterpretando in chiave demenziale classici del grande schermo come Rocky, Joker e Le Iene di Tarantino.