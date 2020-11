«Letale iniezione di fiducia»: il rock cantautorale di Luca Marino invita a credere in se stessi

Si chiama "Letale iniezione di Fiducia", ed è l'ultimo singolo del cantautore Luca Marino, in uscita dal 27 novembre in streaming e sulle piattaforme digitali. Un brano pieno di energia, elettronico con un bel tiro rock, e un testo legato a temi di attualità, tra speranza e disillusione, che vogliono scuotere gli ascoltatori. «Spesso sono partito dai sogni per uscire da situazioni difficili - racconta Luca - e per farlo ho sempre dovuto credere fortemente in me stesso. La vita però troppo spesso ci mette in discussione e la fiducia è difficile da mantenere». Un messaggio di speranza quello di Luca Marino, che invita a non smettere di credere, soprattutto nel cambiamento. Anche se la società odierna, distratta, polarizzata ed egoista, non è esente da critiche.