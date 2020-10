«E io canto Santa Maria al Bagno»: Carmine Tundo torna con il nuovo progetto, «Diego Rivera»

Nuovo progetto discografico per Carmine Tundo. È sicuramente uno dei più ispirati autori del panorama musicale italiano, la sua poliedricità e il suo talento li ha messi in luce da qualche anno con la band La Municipàl che, con la pubblicazione di tre album, è arrivata a essere considerata attualmente una delle migliori realtà della musica italiano. Sempre alla ricerca di nuovi stimoli artistici Tundo, all’attività con la band, ha affiancato il progetto da solista e generato il duo Nu Shu. Da qualche giorno, l’artista salentino ha pubblicato Santa Maria al bagno, singolo che segna l’inizio di un nuovo progetto musicale con il nome Diego Rivera e già disponibile su Spotify.

«È un progetto che avevo in mente da diverso tempo – commenta Tundo- il lookdown mi ha permesso di definirlo. Nasce essenzialmente come un omaggio a mio zio che non c’è più, e poi è un modo di rimettersi n gioco, perché ogni due/tre anni devo comunque far partire un progetto nuovo per una mia esigenza artistica di sperimentare nuove sonorità alle quale sono abituato con gli altri dischi. È un modo per esplorare determinate sonorità che ti fanno maturare anche dal punto di vista tecnico. Ovviamente, mi viene facile avendo a disposizione il mio studio di registrazione».

Santa Maria al bagno è un brano ponte tra passato e presente, vecchie storie che riemergono dal cassetto e viaggiano tra sonorità latine e la vecchia scuola del cantautorato italiano. È la metafora di sentimenti contrastanti, l’amore-odio provato per una donna, non dissimile dall’amore-odio provato per la propria terra. Uno sguardo romantico e nostalgico sulle coste selvagge del Salento.

«Dal punto di vista musicale – annuncia Tundo - cerco di creare un ponte tra il Sudamerica e il Salento».

L’album sarà pubblicato a dicembre, grazie anche al sostegno di Puglia Sounds, che darà un sostegno.