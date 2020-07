«Paura di me» e «Così forte»: doppia release per il pugliese Mecna

Sono usciti "Paura di Me" e "Così Forte", i nuovi singoli del rapper pugliese Mecna, disponibili su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records (Universal Music Italia).

Doppia release per l'artista, due singoli che rappresentano due diverse anime: un brano (Paura Di Me) che volge lo sguardo al percorso di sperimentazioni e rinnovamento che si possono riscontrare negli gli ultimi lavori discografici e un altro (Così Forte) che fa riferimento al primissimo imprinting artistico del rapper pugliese.

"Paura di Me", scritto a quattro mani con Davide Petrella, è un brano estivo accompagnato dal velo di malinconia, onnipresente nella scrittura di Mecna, che racconta un viaggio interiore alla scoperta di se stessi: imparare ad essere a proprio agio con la solitudine per poter stare bene con gli altri. La produzione è curata da Zef e Lvnar.

"Così Forte", prodotta da Lvnar, è una dichiarazione d'amore ai fan della prima ora, a chi ha iniziato a conoscere e apprezzare il rapper per lo stile che lo ha reso incredibilmente riconoscibile fin dagli esordi. Le strofe nel singolo infatti riprendono il rap e le sonorità soulful che hanno segnato l'ingresso di Corrado nella scena rap e hip hop italiana e vogliono essere un tributo al momento in cui "tutto è iniziato".

Mecna, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alla liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile. MECNA è stato la rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana. Nel gennaio 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI a cui segue, a gennaio 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment). A giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records.

Nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke, lavoro che ottiente un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out.