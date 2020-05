«Come stai?»: nel nuovo singolo di Luca Marino un invito a non dare nulla per scontato

“Come Stai?” è il nuovo singolo scritto, prodotto, arrangiato, suonato e mixato da Luca Marino. Un brano synth-pop dal ritmo marcato accompagnato da una melodia ultra-radiofonica. Parla della paura e di come questa influisce sull’istinto di sopravvivenza dell’uomo anche attraverso quelli che sono i sentimenti di affetto oltre alla capacità di provare empatia. Il titolo del singolo è un invito a riflettere su come, messi di fronte alla reale possibilità di perdere tutto, una domanda tipo “Come Stai?”, fino a poco tempo fa considerata principalmente una convenzione, diventa importante e centrale nella vita di ciascun individuo.

«Da quando è iniziata questa quarantena globale ogni giorno non faccio che pensare alle persone lontane, a quelle vicine, al futuro che, personalmente, è molto incerto. “Come stai?” sono tutti gli abbracci non dati, tutte le cose non fatte. È un invito a non dare mai nulla per scontato, soprattutto gli affetti»

Classe 1981, nato a Busto Arsizio, Luca Marino ha visto il suo esordio discografico nel 2010 al festival di Sanremo, pubblicando l'album "Con la giacca di mio padre" a cui sono seguiti due album autoprodotti, un disco d’oro come autore e l’esperienza di questi ultimi anni fatta come busker, suonando per le strade, fino ad arrivare alla sua ultima pubblicazione, datata ottobre 2019, dal titolo "Vivere non è di moda". Eclettico da sempre è autore, cantautore, busker, produttore, vivendo sempre in prima linea la musica con tutto quello che questo comporta.