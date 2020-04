«Gin», l'energia e la spensieratezza nel nuovo singolo di Alberto Lionetti

Da venerdì 17 aprile è possibile ascoltare Gin, il nuovo singolo che il giovane Alberto Lionetti ha dedicato a uno dei distillati più famosi e amati al mondo. Un brano ritmato, coinvolgente, con un ritornello che diventa subito indimenticabile. La canzone, passando in rassegna tutti i cocktail più celebri a base di Gin, racconta la storia di una serata spensierata, tra suggestioni che alternano un sapore retrò a immagini glamour ed eleganti, per concludersi con la citazione finale del mitico James Bond, uno dei più noti consumatori e amanti del famoso Vesper Martini (cocktail a base anche di Gin).

Il nuovo singolo nasce dalla collaborazione con Matteo Brioschi e Tommaso Ponti di Deplace, fucina di nuovi talenti, con i quali ha già messo in cantiere altri brani che usciranno entro la fine dell’anno. “Siamo molto contenti di aver aggiunto alla nostra scuderia Alberto Lionetti” afferma con entusiasmo Matteo Brioschi, partner e co-fondatore di Deplace. “Le sue canzoni spaziano tra generi diversi e sono sempre fresche e stimolanti, ed anche per questo crediamo in lui.” “Durante il tour estivo - racconta Lionetti - ho presentato Gin ed è stato molto apprezzato dal pubblico” dichiara il cantante torinese. “Così ho deciso che sarebbe diventato il mio singolo"

Alberto Lionetti nasce a Moncalieri nel 1999. Sin da piccolo mostra delle grandi affinità nei confronti della musica; oltre a dimostrare di essere appassionato al canto, da autodidatta impara a suonare diversi strumenti musicali, tra cui il piano,

la chitarra e la batteria. Crescendo, con il sostegno del papà musicista, approfondisce gli studi di composizione e arrangiamento musicale che lo porteranno ad iniziare anche un percorso da produttore musicale. Partecipando a diverse produzioni televisive viene battezzato, grazie alla sua energia, come un vero e proprio performer. Noto al pubblico con la partecipazione nei diversi contest nazionali: a Febbraio 2015, canta a casa Sanremo salendo sul palco di Radio105, ad Agosto 2016, sale per il primo anno sul palco del Deejay on Stage di Riccione, ad Agosto 2017 esce il suo singolo d’esordio Sguardi con il quale si esibisce, per la seconda volta, sul palco di Radio Deejay, nel 2017 canta nella piazza di Caorle per il Festival Show, nel febbraio 2018, ospite di Fiat Music di Red Ronnie, con il singolo Sguardi ha la possibilità di farsi conoscere anche ai diversi giornalisti presenti. A Giugno 2018 esce il suo secondo singolo Leila che in meno di ventiquattro ore entra nella top

100 su iTunes, nell'estate 2019 realizza un tour estivo che lo ha portato nelle piazze di tutta la penisola.