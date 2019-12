Sanremo 2020, ecco i big in gara: nel cast anche i pugliesi Diodato e Elodie

Ufficiale ormai il cast del Festival di Sanremo 2020: Amadeus non è riuscito a evitare le soffiate prima della serata del 6 gennaio, in cui avrebbe dovuto annunciare ufficialmente i 22 partecipanti della categoria Big, e ha scelto il quotidiano La Repubblica per svelare gli artisti in gara. Tra cui ci sono anche il tarantino Diodato e la salentina Elodie, concorrente di Amici nel 2015. Ecco tutti i 22 big in gara, oltre a Diodato e Elodie anche:

- Marco Masini

- Alberto Urso, vincitore di Amici 2019

- Elettra Lamborghini, star di 'Riccanza' su Mtv e giudice di The Voice of Italy

- Achille Lauro, già in gara lo scorso anno con Rolls Royce

- Anastasio, che vinse X Factor nel 2018

- Morgan, leader dei Bluvertigo, in coppia con Bugo

- Enrico Nigiotti, lo scorso anno nel cast con Nonno Hollywood

- Francesco Gabbani, che vinse nel 2017 con Occidentali's Karma

- Giordana Angi, seconda classificata dell'ultima edizione di Amici

- Irene Grandi

- Le Vibrazioni

- Levante

- Junior Cally

- Michele Zarrillo

- Paolo Jannacci, figlio di Enzo

- Piero Pelù

- Pinguini Tattici Nucleari

- Rancore, lo scorso anno in gara con Daniele Silvestri con Argento Vivo

- Raphael Gualazzi

- Riki, ex di Amici

Il festival di Sanremo partirà martedì 4 febbraio, per 5 serate in diretta su Rai 1