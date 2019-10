Il Mago, Desy, Antonietta Pasquarelli: grande momento per la nuova musica barese

È uscito su Youtube a questo link il video del singolo "Se non fossi nato a Bari", singolo del cantautore pugliese Il Mago (Giuseppe Maria Lassandro, 23 anni), in collaborazione con il cantante Francesco Pellegrino. Il video, diretto da Lorenzo Lorusso e Benio Borrelli, mostra strade e posti caratteristici della città, dal lungomare al centro storico, e luoghi d'infanzia de Il Mago. «Se non fossi nato a Bari probabilmente sarebbe stato più facile lavorare con la musica, fare il mestiere che faccio - spiega il cantautore. Ma se non fossi nato a Bari non potrei accedere quotidianamente alla bellezza che questa città offre a

pochi passi da casa mia. Il brano è un inno all’amore per la nostra città, per il nostro posto, che al di là di dove ci si trova per lavoro o per altri motivi, ci porteremo sempre addosso. Come ognuno con la propria città. Nel brano ci si può immedesimare abitando anche altrove, chiunque ama la propria terra, qualunque essa sia, riconoscerà l’amore che descrive il brano per la città, e potrà associarlo alla propria».

Esempio di pop-cantautorato, il brano è inserito nel disco d'esordio 'Per Sempre', pubblicato il 20 marzo 2019, e che contiene 13 brani inediti. Il 20 aprile scorso per la prima volta è salito sul palco del Teatro Forma di Bari presentando dal vivo le canzoni, show che ha registrato il tutto esaurito.

Ha invece solo 19 anni Desy, nuova sorprendente rivelazione del mondo trap, che poco tempo fa ha fatto il suo ingresso nel mondo della musica con il coinvolgente e passionale singolo Caliente. La ragazza, barese, si è avvicinata alla musica da piccola, partecipando a diversi concorsi canori e ascoltando i suoi artisti preferiti. Il video della canzone si può vedere a questo link.

Infine sempre da Bari viene Antonietta Pasquarelli, che dopo aver pubblicato il brano Qualcosa in più è tornata nuovamente su tutte le piattaforme con l'intensa ed emozionante ballad Nella Solitudine, il cui video può essere visualizzato a questo link. Dal dolore può germogliare autentica poesia, che si manifesta attraverso sentimenti di speranza e sollievo, preludio di una nuova fase esistenziale. Un brano che racconta di sofferenza dopo l'abbandono o la perdita di un amore, quando sembra che qualcosa si spezza definitivamente nell'anima, senza possibilità di ricomporre i frammenti di una serenità ormai sepolta dall'afflizione.