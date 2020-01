«Cross Terra di Bari», seconda edizione della gara organizzata dalla Polizia Locale

È in programma per domenica 12 gennaio la corsa campestre Cross Terra di Bari, organizzata da un gruppo di atleti del comando di Polizia Locale di Bari, con la collaborazione tecnica della Fabrica di Corsa, con l'ausilio dell'IPA Ba1 (International Police Association) e della FIDAS. L'appuntamento è per le 8.30 nel parco Lama Balice di Bari - provinciale 156 aeroporto Karol Wojtyla. Il costo di partecipazione, comprensivo di pacco gara, è di 8 euro. Ci sarà una gara riservata alle donne, di 4 km, che partirà alle 8.30, quella per gli uomini, di 6 km, partirà alle 9.30. Info 392/0756971, info@crossterradibari.it, cafa81.gc@gmail.com