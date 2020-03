Coronavirus, Lady Gaga: «Ho parlato con Dio, staremo bene»

CORONAVIRUS - La cantante Lady Gaga pubblica un post su Instagram in cui si ritrae seduta sul divano di casa e circondata da tutti i suoi cani: «Fidatevi di me, ho parlato con Dio, ha detto che staremo bene».

«Ho parlato con alcuni medici e scienziati. Non è la cosa più semplice per tutti in questo momento, ma la cosa più salutare che possiamo fare è l'auto-quarantena e non uscire con persone di età superiore ai 65 anni e in grandi gruppi» scrive Lady Gaga a proposito dell'auto quarantena a causa della pandemia da Coronavirus.

«Vorrei poter vedere i miei genitori e le mie nonne in questo momento, ma è molto più sicuro non farlo, quindi non li contagerò nel caso lo avessi» prosegue Lady Gaga a proposito del Coronavirus.

Lady Gaga conclude sul Coronavirus: «Sono a casa con i miei cani. Ti amo mondo, ce la faremo tutti. Fidati di me, ho parlato con Dio, ha detto che staremo bene».

In un altro post, pubblicato sempre su Instagram, la cantante Lady Gaga sempre sul Coronavirus scrive: «Penso che sia così importante riconoscere che siamo e dobbiamo essere una singolare comunità di tipo globale. Non possiamo farlo senza gentilezza. Il mio pensiero per il giorno è di accettare che ci saranno momenti in cui ci sentiremo impotenti e fuori controllo, ma possiamo riempire quello spazio con gentilezza ed essere parte della soluzione a un problema mondiale. Abbiamo quindi il controllo. Possiamo creare la guarigione imparando come essere gentili e prenderci cura gli uni degli altri e di noi stessi durante questo periodo» (foto Instagram - @ladygaga).