Esercito, evoluzione tecnologica e fitness in mostra alla Fiera del Levante

Mezzi, materiali, simulatori. L'evoluzione tecnologica è il filo conduttore della presenza dell'Esercito italiano alla Fiera del Levante nel padiglione 173. In bella mostra il veicolo blindato medio Freccia, il robot di ricognizione, droni e l’equipaggiamento del "Soldato futuro" già in dotazione ai reparti e il simulatore di guida per il Vtlm Lince, grazie al quale il visitatore potrà entrare materialmente nel mezzo per guidarlo virtualmente in area operativa. I èpiù attivi potranno anche scalare una parete artificiale di roccia con l’aiuto di istruttori alpini e confrontarsi con il percorso di Military fitness con i paracadutisti della Folgore.