Speranza in visita a Potenza: «Non potevo non venire per onorare San Gerardo»

POTENZA - Il ministro Roberto Speranza in visita a Potenza per la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel teatro Stabile, ha reso omaggio a San Gerardo, il protettore del capoluogo lucano. Il santo è stato posizionato nel tempietto in piazza Pagano dove il ministro si è soffermato poco prima di entrare nel teatro per pregare. «Non potevo non venire per onorare San Gerardo - ha dichiarato il ministro - sono molto devoto e non avrei mai mancato per la festa patronale, anche se quest'anno non si è potuto viverla in pompa magna». Il ministro durante la sua visita si è fermato anche a salutare i volontari della Caritas diocesana che sono in piazza con l'iniziativa «Un sacco di solidarietà» per raccogliere e donare generi alimentari per gli indigenti lucani. Non sono mancati poi i saluti con i cittadini di Potenza accorsi ad accogliere il ministro.