Potenza, «Avanti gli ultimi» offre il pranzo di Pasqua a 180 famiglie in difficoltà

POTENZA - Dopo il pranzo di Natale, l'Associazione Avanti gli ultimi di Antonella Tancredi ha organizzato il pranzo di Pasqua a proprie spese.

Nella sede della Boutique del cuore, in via Sabbioneta a Potenza, 180 famiglie in difficoltà hanno ritirato il pranzo preparato dai volontari dell'associazione e dal personale del ristorante La grotta dell'eremita di Castelmezzano.

Il menu pasquale è stato composto da pennette alla boscaiola (funghi porcini, pancetta e salsiccia), pollo con patate al forno, pane, uova di Pasqua di cioccolato e colomba pasquale. Inoltre il Dipartimento solidarietà e emergenza della Federazione italiana cuochi, ha preparato e donato 15 pastiere.