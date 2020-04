Coronavirus, Bardi incontra viceministro Sileri: «Situazione sotto controllo»

POTENZA - «Al momento» in Basilicata la situazione sul Coronavirus «è molto sotto controllo». Lo ha detto il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, al termine della sua visita a Potenza. Stamani Sileri è stato nella sede della Regione Basilicata, nell’ospedale San Carlo del capoluogo lucano e nella Prefettura. Attualmente il bilancio lucano è di 266 contagi, 14 morti e 12 guariti.

«Il numero di posti utilizzati in terapia intensiva - ha aggiunto Sileri - è relativamente basso rispetto a quello dei presenti. La forchetta del numero delle persone positive trovate è alta ma questo significa che - ha proseguito il Viceministro - è stato fatto un numero adeguato di tamponi: sono comunque soggetti che sono in buone condizioni perché non hanno sovraccaricato l’ospedale. Quindi mi sembra che il lavoro che si sta facendo sia ottimo e vada nella giusta direzione. E’ chiaro che andando avanti - ha concluso - vedremo se aumenteranno i contagi e dovranno essere controllati focolai, se vi saranno, soprattutto nella fase due».

SATURIMETRO A CHI È IN QUARANTENA - Le dieci «unità speciali» per il coronavirus istituite sul territorio dalla Regione Basilicata "somministreranno ai pazienti le cure che servono». Lo ha detto il Presidente della Regione, Vito Bardi, durante un incontro a Potenza con il Viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

«Noi, tra l’altro - ha aggiunto il governatore lucano - doteremo coloro che risultano positivi e si trovano in quarantena domiciliare di un saturimetro per determinare la quantità di ossigeno nel sangue. Inoltre, fra qualche giorno dovrebbero essere disponibili la piattaforma informatica che permetterà di seguire il percorso dal momento in cui è stato fatto il tampone fino alla guarigione, ed una applicazione che consentirà al medico di monitorare il paziente».

Secondo Bardi, «sono elementi utili e come ha detto il Viceministro è importante fare anche un controllo presso le case di cura, che sono i luoghi che ci preoccupano di più, facendo - ha concluso il presidente della Regione - i tamponi a tutti per contenere questo fenomeno».