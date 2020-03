«Tutto chiuso»: a Potenza e Matera gente ugualmente in giro con la mascherina

Sono immagini paragonabili più o meno a quelle di una domenica mattina molto presto - non certo al coprifuoco - quelle che si vedono stamani a Potenza e a Matera: negozi e bar chiusi ma diverse persone in giro, soltanto il traffico - scarso - è un segnale atipico per un giorno feriale.

Si sono viste persone in giro con il cane, oppure scendere e salire dai treni e dagli autobus, altri che corrono nel parco di un popoloso rione di Potenza, cercando però di evitare assembramenti che ieri, a Potenza, hanno provocato l’intervento della polizia locale, sollecitata direttamente dal sindaco, Mario Guarente, preoccupato dopo alcune foto pubblicate sui social. Già ieri sera, comunque, le forze dell’ordine hanno controllato i centri storici e le strade principali delle due città per verificare il rispetto dell’orario di chiusura dei bar, che stamani non hanno riaperto.

(foto Potenza, Tony Vece)