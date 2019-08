Potenza, incendio distrugge appartamento: salvato un 73enne

Poteva finire in tragedia il pomeriggio di un anziano di 73 anni di Potenza. Il suo appartamento, in via Nitti, nel rione Lucania del capoluogo, è andato completamente distrutto in seguito a un incendio. L'uomo, che viveva da solo nell'abitazione, è stato portato in salvo dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e il 118.

(foto Tony Vece)