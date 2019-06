Potenza passa al leghista Guarente: «Prima gli ultimi»

«Prima gli ultimi è anche un nostro slogan": così Mario Guarente (Lega) - appena eletto sindaco di Potenza - ha risposto ai giornalisti, aggiungendo subito i «complimenti» al suo avversario nel ballottaggio, Valerio Tramutoli (Basilicata possibile), superato per circa 200 voti.

Rispondendo a una domanda sul «timore di non farcela» nel ballottaggio (all’inizio dello scrutinio Tramutoli sembrava in netto vantaggio), Guarente ha risposto con una battuta: «Ho perso il doppio dei chili persi in campagna elettorale ma non mi sono fatto condizionare. Al di là del risultato - ha concluso il neosindaco di Potenza (la Lega ha conquistato un capoluogo di regione nel Mezzogiorno) - «lavoreremo per trovare convergenze anche con gli avversari sui problemi da affrontare per il bene della città».

(foto Tony Vece)