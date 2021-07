Campioni d'Europa: la lunga notte dei festeggiamenti

Il sogno che sfuma, ma per poco, per due tempi, i supplementari e i rigori. Il brivido della lotteria infinita, sfiancante. La realtà azzurra degli abbracci, sopra di due spanne, forse più. Esplode la notte magica italiana, senza prudenza perché il Covid può attendere, ci pensiamo domani, dopo la sbornia. Nelle piazze dove è stato possibile allestire maxi-schermi, sulle affollate spiagge dei litorali, nei locali baresi della movida di corso Vittorio Emanuele, l’adrenalina schizza, liberatoria, campioni d’Europa 53 anni dopo. E chi li tieni i tifosi, i giovani, i genitori, i nonni.

Molti hanno tifato la Nazionale nella finalissima di Euro 2020 lontano dalle strade, sventolando il tricolori dai balconi, solo apparentemente protetti dai rischi del Covid, ma spostando gli assembramenti dal luogo pubblico a quello privato.

Festa doveva essere e festa è stata, come si dice in questi casi, dal Monte Bianco, all’Etna. In tutto il Paese erano stati rafforzati i controlli per scongiurare i rischio di assembramenti. Sono serviti a poco ed è saltato tutto, chioschi e ristoranti hanno richiamato da Nord a Sud chi non ha voluto rinunciare ad assistere a quei minuti infiniti, cancellando almeno temporaneamente i problemi della pandemia.

La voglia di riscossa, la memoria fresca della mancata impresa del tennista Matteo Berrettini alla finale di Wimbledon, è montata con il passare delle ore nel pomeriggio. E il rischio di eccessi da parte dei tifosi nel dopopartita, ha spinto a una maggiore attenzione. È durato poco. In Puglia, Campania, al Sud insomma sono esplosi fuochi d’artificio. A Bari, a Napoli, un capodanno di metà luglio, tutti in strada, clacson, caos, rumore, per un ubriacatura di vita che mancava da tempo. Troppo tempo.