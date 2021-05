Anche a Bari bambini a scuola di legalità

Bari - «Il mio diario» è il progetto della Polizia di Stato destinato a insegnare la legalità all'infanzia. Oggi manifestazioni in tutta Italia, quella barese si è tenuta dinanzi alla scuola «Garibaldi». Mattinata movimentata per i piccoli alunni: un team dell’unità cinofili con un bellissimo cane labrador anti-sabotaggio ed anti-esplosivi della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia Scientifica che hanno simulato una scena del crimine, i poliziotti della Stradale che hanno mostrato ai bimbi un’autovettura di servizio, fornendo semplici consigli di educazione stradale, i poliziotti della Squadra Volante a bordo di moto che hanno illustrato le modalità di intervento in motocicletta nelle situazioni di emergenza.

Il questore Giuseppe Bisogno: «Considero questo progetto importantissimo, proprio perché è rivolto a voi bambini, che siete il nostro futuro. I protagonisti di questo diario sono i supereroi della legalità; ai più piccoli oggi vogliamo chiedere di entrare a far parte con noi della squadra della legalità».

La novità per l’edizione 2021-2022, è l’ampio spazio dedicato ai temi della Carta Costituzionale, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale, in linea con la neo reintrodotta materia dell’Educazione Civica nei programmi scolastici. I supereroi della legalità Vis e Musa, protagonisti del diario, racconteranno agli studenti il significato e l’importanza della Costituzione, illustrando il contenuto dei primi 12 articoli che ne costituiscono i principi fondamentali in un inserto ritagliabile. Attraverso le avventure di Vis e Musa e dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta saranno affrontati anche i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni quali il bullismo e il cyberbullismo. Anche in questa edizione, il topo giornalista Geronimo Stilton accompagna gli amici della Polizia di Stato nel loro percorso di educazione alla legalità, condividendo l’importanza di trasmettere con umorismo e semplicità i valori fondamentali di questo progetto. Elisabetta Dami, autrice di Geronimo Stilton e presidente della Geronimo Stilton Fondazione, ha collaborato con entusiasmo alla realizzazione del Diario, condividendone la progettazione con la Polizia.