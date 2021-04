Fuoricampo: i volti dei proprietari dei cinema salentini al posto delle locandine dei film, un grido contro le sale chiuse

I cinema sono chiusi e le plance, le vetrine dove vengono inserite le locandine dei film in programmazione, sono ferme a marzo 2020. Perciò è nata nel Salento l'iniziativa di Fuoricampo: il cinema dimenticato, riempire quelle plance vuote con i volti dei proprietari delle sale cinematografiche, dalle più grandi alle più piccole.

Il progetto, messo in piedi da Sette adv in occasione della Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, il 21 aprile, ha coinvolto tutte quelle persone che del cinema ne hanno fatto ragione di vita, chi rimane dietro le quinte, chi non è mai visibile nell'inquadratura ma è fondamentale per portare avanti l'intero settore, tra i più dilaniati dall'emergenza sanitaria. Da qui la scelta del titolo Fuoricampo, è una voce che vuole lanciare un grido di denuncia per una filiera dimenticata. Questi i volti che hanno preso parte all'iniziativa: Daniela Vantaggiato, Cinema Ariston - Collepasso, Antonio Mosticchio, Multiplex Teatro Fasano - Taviano, Silvano Carratta, Cinema Tartaro - Galatina, Gianluigi Petrucelli, Cinema Teatri Riuniti - Gallipoli, Rocco Cafueri e Alessandro Rizzo, Cinema Moderno - Tricase, Andrea e Christian Spinelli, Cinema Teatro Moderno - Maglie.

Un progetto autofinanziato, che oltre a raccontare il presente vuole anche fornire uno spunto di riflessione sulla prospettiva futura. La possibile riapertura di cinema e teatri porta con sé troppe falle: i film che mancano, i limiti di capienza della sala, insieme alla paura di ritornare in luoghi condivisi. Ripartire è necessario, ma solo con costanza si può sopravvivere.

L’operazione è stata accompagnata da una campagna di comunicazione sui canali social dell’agenzia e dei cinema che hanno partecipato all’iniziativa, resa possibile anche grazie alla collaborazione di chi si è messo in gioco insieme a Sette adv: Luigi Quarta (photo), Alessandro Bardoscia (hair &mua), Giulio Librando (Video editing).