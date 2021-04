Figliuolo a Bari: «Raramente visto un hub vaccinale così ben organizzato»

BARI - «Ho visto un percorso ideale: la produzione in house dei dispositivi di protezione che rimane una capacità strategica che va a integrare quello che si può trovare sul mercato; l’ospedale della Fiera del Levante che mi ha decisamente impressionato ed emozionato; l’hub vaccinale nella Fiera». Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita a Bari.

Con riferimento all’ospedale Covid in Fiera, Figliuolo ha ricordato che «parliamo di 150 posti letto che possono essere scalabili dalla terapia ad alta intensità al sub-intensivo ad una terapia normale Covid. E questo è un bene pubblico altamente specializzato perché gestito dal Policlinico di Bari, che è una eccellenza nazionale, dove operano circa 500 persone, 300 infermieri, un centinaio di medici altamente specializzati e personale tecnico. Il valore aggiunto di questa struttura è che un domani, speriamo un domani prossimo a pandemia finita, può essere reimpiegato come polo di riferimento in questa area del Mezzogiorno in caso di emergenze».

Per quanto riguarda l’hub vaccinale, il commissario ha detto che «raramente ho visto un centro vaccinale così ben organizzato. E questo è un orgoglio perché noi del Mezzogiorno siamo sempre abituati ad autocommiserarci».