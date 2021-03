In Puglia e Basilicata primavera... invernale. I fiocchi a Potenza

POTENZA - E mentre domani alle 10,37 c’è l’equinozio di primavera, il generale inverno non demorde e ci regala uno strascico invernale con la discesa di aria fredda dalla Scandinavia che andrà a scontrarsi con correnti miti provenienti da un vortice depressionario tirrenico creando condizioni decisamente avverse.

Ecco le foto dei fiori imbiancati a Potenza. Di seguito il meteo

OGGI CIELO: nuvolosità irregolare in peggioramento con precipitazioni diffuse. VENTI: deboli settentrionali tendenti a sciroccali ed a rinforzarsi. TEMPERATURE: valori nella media del periodo (Min: 07°C. – Max: 15°C). MARI: mossi con moto ondoso in aumento.

DOMANI CIELO: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e locali rovesci o temporali. VENTI: moderati sciroccali, tendenti a grecale e a rinforzare. TEMPERATURE: in diminuzione. MARI: molto mossi, agitati i bacini adriatici.

DOMENICA CIELO: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e localmente abbondanti. Nevicate oltre 800 metri. VENTI: moderati, localmente forti di tramontana. TEMPERATURE: in ulteriore diminuzione e non oltre i 9°C MARI: agitati, localmente burrascosi.