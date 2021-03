Maltempo in Basilicata, Potenza sotto la neve. Il sindaco: «Uscire solo in caso di necessità»

POTENZA - Dalla tarda serata di ieri la neve - caduta con insistenza anche durante la notte - sta interessando parte della provincia di Potenza e ha creato qualche disagio alla circolazione automobilistica.

A Potenza, stamani, il sindaco, Mario Guarente, ha invitato i cittadini a «uscire solo in caso di necessità improrogabili». Nel capoluogo, infatti, vi sono almeno 20 centimetri di neve.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere automobilisti in difficoltà e per rimuovere i rami di alcuni alberi, spezzati dal peso della neve. I mezzi spazzaneve sono all’opera sulle principali strade.

A Matera piove da ore, mentre una leggera nevicata ha interessato alcuni paesi della collina al confine con la provincia di Potenza.