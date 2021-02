Bari, divampa incendio in abitazione, 60ennne salvo per miracolo

BARI - Lo hanno tirato fuori giusto in tempo, evitando che si consumasse una tragedia. Questa mattina, intorno a mezzogiorno, avrebbe potuto avere un esito drammatico l'incendio divampato in un appartamento in via Roberto da Bari, in pieno centro cittadino.

Nell'appartamento, andato completamente distrutto, era presente solo un uomo, 60enne che, per sfuggire alle fiamme e al fumo, ha penato bene di ripararsi su un piccolo balcone.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la Polizia locale. Sono stati proprio i pompieri, muniti di autoscala, a mettere al sicuro il malcapitato, affidandolo poi alle cure del 118.

Resta da capire cosa abbia scatenato il rogo in quell'abitazione. Non è escluso che all'origine possa esserci stato un corto circuito. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme.