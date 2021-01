Monopoli, discarica abusiva in ex deposito nettezza urbana: sequestro

La Guardia Costiera di Bari, dopo la denuncia di una locale associazione ambientalista, ha ispezionato un’area, ex deposito mezzi della nettezza urbana, ormai in stato di degrado e abbandono nella zona nord di Monopoli (BA).

Durante l’ispezione, oltre ad accertare la presenza di rifiuti speciali, tra cui rottami di vecchi bidoni per la raccolta dei rifiuti, visibili dai cittadini poiché adiacenti al parcheggio di un supermercato, i militari hanno accertato la presenza di altri rifiuti speciali, anche pericolosi, tra rottami ferrosi vari e plastici, diversi pneumatici di mezzi pesanti fuori uso, televisori, paraurti, vecchi bidoni, una cisterna metallica colma di olio esausto e rifiuti di vario genere.

Le indagini hanno permesso di identificare la Società proprietaria dell’area - estesa per circa 7mila metri quadrati - che è stata immediatamente sequestrata perché trasformata, di fatto, in una discarica a cielo aperto. Il legale rappresentante è stato immediatamente denunciato.