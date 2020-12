Costa Ripagnola, una nuvola di fumo? No è il volo vorticoso di uno stormo di uccelli

BARI - Sembra una nuvola di fumo nero e invece è un mega stormo di uccelli: le immagini sono state immortalate da Lino Fanelli all'altezza di Costa Ripagnola a Polignano. No, non è una scena del famoso film di Alfred Hitchcock, ma la meraviglia della natura che si mostra in tutto il suo splendore: ecco che lo stormo volteggia all'unisono assumendo strane forme. Si tratta di un tipo di volatile migratore che in questo periodo si sposta verso le coste a Sud, dando la possibilità a chi vive vicino il mare di ammirare questa "danza vorticosa".