Bari, ristoratori in piazza: «Settore a terra»

BARI - Anche a Bari, come in altre 23 piazze d’Italia, i ristoratori scendono in strada per protestare contro l'ultimo Dpcm che ha imposto nuove chiusure per l’emergenza Covid. Una «manifestazione non violenta e in sicurezza» per "sensibilizzare la cittadinanza, i media e anche il governo facendo capire che il settore è per terra.