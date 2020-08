Anniversario sbarco Vlora, Emiliano: «Ha segnato la storia della Puglia»

«C'è una umanità che la gente del Sud conosce bene, che spesso risiede nei luoghi del dolore, della rabbia, del disprezzo, della fatica, ma che racchiude anche quell'energia capace di migliorarci e di cambiare il mondo. È la storia che ce lo insegna. L’8 agosto è una data che segna la storia della Puglia». Lo dichiara il governatore Michele Emiliano ricordando due eventi legati all’8 agosto, il disastro di Marcinelle e lo sbarco della Vlora a Bari. «L'8 agosto 1956 - prosegue - nella miniera carbonifera del Bois du Cazier, morirono 262 minatori, 136 dei quali italiani, 22 pugliesi. Lo ricordiamo come il disastro di Marcinelle. L’8 agosto 1991, 20 mila albanesi, arrivati tutti insieme sulla nave Vlora nel porto di Bari da Durazzo, furono accolti dal popolo barese e dalle istituzioni. La gente scese da casa con vestiti, coperte, cibo, per aiutarli in ogni modo possibile. Una pagina di umanità, civiltà, solidarietà». «È la storia - conclude - che ci insegna ad essere vicini gli uni con gli altri, a sostenere chi vive situazioni peggiori delle nostre, ad impegnarci perché le condizioni di vita e di lavoro siano sempre rispettose della dignità umana».

