Matera, Madonna della Bruna: festa senza «strazzo»

MATERA - Le fotografie di Antonio Geneovese si riferiscono alla Patrona di Matera Maria SS della Bruna, alla messa delle 5.30 dedicata ai pastori e a quella delle ore 11. Ingresso con barriere anti covid: i fedeli vi hanno partecipato in maniera molto ridotta con pass richiesto dalle varie parrocchie della Diocesi.

Come si sa non c'è stata la classica processione dei pastori che parte all'alba dopo la messa. Non ci saranno sfilate di cavalieri sia della mattina che della sera, ne la Madonna in processione e la sfilata del carro per poi distruggerlo a tarda sera. Questa sera dopo le 20, portata a spalla dai Cavalieri la Madonna uscirà dalla Cattedrale per fare i famosi 3 giri della piazza del Duomo come di tradizione si fa con il carro prima che ritorni nella centralissima piazza vittorio veneto ed essere distrutto.