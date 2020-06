Otranto, la passeggiata di un lupo sulla spiaggia di Alimini prima di tornare nel bosco

OTRANTO - Un lupo a spasso sulla spiaggia, tra lettini ed ombrelloni. È lo spettacolo offerto all’alba a un turista barese in vacanza agli Alimini. L’uomo, che passeggiava tra zona Fontanelle e Alimini, si è trovato davanti, tra l’incredulo e l’intimorito, al giovane esemplare di lupo.

L’animale, per nulla aggressivo, ha percorso la battigia e a un tratto è parso quasi volesse avvicinarsi giocoso al turista, poi con un balzo è sparito dietro la duna dalla quale era spuntato. L’avvistamento è la conferma delle presenza dei lupi nel Salento, le cui tracce sono state riconosciute già nel 2015. Dal parco regionale Otranto Leuca l’invito è quello di non aver paura, e di non compromettere con gesti sconsiderati la presenza della specie in zona.