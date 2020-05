Puglia, tassisti in ginocchio per l'emergenza sanitaria: la protesta a Bari

Un grido d’allarme per la grave crisi causata dal lockdown per il Coronavirus: ecco il motivo del massiccio presidio di protesta che ha coinvolto i tassisti pugliesi, questa mattina radunati a Bari (ma anche a Taranto) per incrociare le braccia e protestare. La crisi ha messo in ginocchio tutti, tanto che nel capoluogo di regione sono arrivati anche colleghi provenienti da Brindisi, Taranto, Lecce, Foggia, San Giovanni Rotondo e Fasano. Garantiti i servizi essenziali per disabili e collegamenti urgenti da e per le strutture ospedaliere. I tassisti chiedono una convocazione al governatore Emiliano per sollecitare innanzitutto un contributo di mantenimento ai titolari di licenze, così come accaduto in altre regioni.

(foto Luca Turi)