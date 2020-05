Bari, al mare o in strada tra Covid e distanze non rispettate

BARI - Mare profumo di mare... Eh sì, il richiamo del mare non ha fermato i baresi che, questa mattina, vuoi per la bella giornata, vuoi per la fine del lockdown (nonostante ci sono ancora delle regole ben precise da rispettare per evitare il contagio da Covid), si sono riversati sulle spiagge (soprattutto a Pane e Pomodoro), sul lungomare e in strada.

In alcuni momenti, però, gli assembramenti sono stati inevitabili (come si vede nelle foto di Luca Turi) come in via Sparano e il distanziamento sociale non è stato possibile assicurarlo.