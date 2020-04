25 Aprile, a Matera e Potenza due cerimonie «ridotte» per il Covid 19

I sindaci di Potenza e di Matera, Mario Guarente e Raffaello De Ruggieri, hanno celebrato oggi quasi da soli la Festa della Liberazione, in entrambe le città lucane in forma «ridotta» a causa dell’emergenza sanitaria.

A Potenza, Guarente ha deposto una corona di fiori davanti al monumento di Caduti di Parco Montereale; a Matera, De Ruggieri ha fatto lo stesso, prima davanti al cippo di via Lucana - che ricorda la strage nazifascista del 21 settembre 1943 - poi davanti al monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto. In entrambe le circostanze, Guarente e De Ruggieri hanno ricordato sia la Liberazione dell’Italia dal dominio nazifascista sia gli sforzi che il Paese ha fatto e sta ancora facendo per uscire dall’emergenza causata dall’epidemia di coronavirus. (Foto Antonio Genovese e Tony Vece)