Spopolano sul web le immagini del sindaco di Bari anti-assembramenti...anche nell'arte

BARI - Le immagini ed i filmati del sindaco di Bari, Antonio Decaro che, in giro per la città, vieta gli assembramenti, chiude le ville e parchi, bacchetta i titolari degli esercizi commerciali che non rispettano le regole, sono ormai diventati virali sui social.

Così come promettono di diventare virali anche i fotomontaggi che, sempre sul web, stanno circolando e che riprendono il sindaco-blocca-assembramenti che si «intrufola» anche in alcuni celebri celebri quadri che ritraggono famosi «gruppi di persone» del mondo dell'arte. Roba da non credere ma la finalità degli autori, sia ben chiaro, è mettere in evidenza, simpaticamente, ciò che il primo cittadino barese, sgolandosi ormai, sta continuando a ripetere ai suoi concittadini: «Non è un capriccio, dovete stare a casa»