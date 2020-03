Coronavirus, anche a Potenza strade deserte e città spettrale

POTENZA - Clima surreale anche a Potenza, città deserta o quasi. Il nuovo Dpcm del governo per l’emergenza Coronavirus che, da ieri, 10 marzo, ha esteso la zona rossa a tutto il Paese, limitando le uscite, sembra aver sortito i suoi effetti anche nel capoluogo lucano.

Poche auto in giro, bar e uffici postali semivuoti come anche gli autobus, aree giochi deserte in diversi parchi della città. Questa mattina le strade di Potenza sono molto meno affollate di un normale giorno infrasettimanale.

Ieri sera, poi, dal centro storico ai quartieri collinari, la città è rimasta deserta. Pattuglie di polizia municipale e Carabinieri a vigilare sul rispetto delle norme dell’«Io resto a casa» e in controlli per il rispetto delle restrizioni sugli spostamenti.