Allestite le tende per il triage da coronavirus all'ospedale Di Venere di Bari

BARI - Sono state installate le prime tensostrutture all'esterno dell'ospedale Di Venere a Bari, a pochi metri dai Pronto Soccorso. Si tratta di misure precauzionali che vengono adottate dal comparto sanitario del capoluogo per affrontare i possibili casi di coronavirus dopo quello annunciato ieri sera nel Tarantino. È un intervento necessario per fare da 'filtro', in modo tale da evitare un aumento improvviso di accessi nelle strutture sanitarie, con conseguente rallentamento delle operazioni di analisi.

Sotto i tendoni della Protezione civile saranno svolte le attività di pre triage per i pazienti che si presenteranno con sintomi riconducibili al virus Covid-19. Il Policlinico di Bari, invece, non installerà le tende ma ha attivato già oggi un percorso dedicato al triage che evita il contatto.