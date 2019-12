Congresso Assostampa Puglia, appello ai sindaci: «Simbolo libertà di stampa in ogni comune d'Italia»

Seconda e ultima giornata dell'ottavo congresso di Assostampa Puglia, con la presenza, tra gli altri, del sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro, e simboleggiata da un accorato appello a tutti i primi cittadini d'Italia in nome della libertà di stampa. Dopo il ricordo di Antonio Megalizzi, giornalista 29enne ucciso un anno fa da un proiettile esploso a Strasburgo, è stato letto un appello in cui viene invocata la creazione di simboli in tutti i comuni del Paese, che evidenzino l'importanza dell'articolo 21: «È un bene prezioso perché riguarda la libertà dei cittadini - cita il documento letto durante il Congresso - Il sindaco di Ronchi dei Legionari (Gorizia) nel concedere la cittadinanza onoraria al primogenito di Daphne Caruana Galizia, ha sottolineato l'importanza del sostegno della sua comunità a tutti i giornalisti che fanno semplicemente il proprio dovere: informare. Lo ha voluto fare con una scelta simbolica, cioè realizzando 'una panchina della libertà di stampa' posizionata nella piazza principale del paese. Cari sindaci, vi chiediamo di adottare l'articolo 21 della Costituzione. Sarebbe bello che in ogni comune d'Italia ci fosse un segno chiaro e visibile sul territorio in favore della libertà di stampa. Un giornalismo libero e indipendente fa bene alla nostra democrazia»