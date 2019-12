Bari, la magnificenza del nuovo Teatro Piccinni in 20 scatti

BARI - Il teatro Piccinni di Bari torna a risplendere. Dopo 9 anni di lungo restauro il teatro di tutti i baresi riapre per i baresi e con i baresi in questa due giorni, con una maratona di 24 ore aperta alla città. Il restaurato Piccinni ha 775 posti a sedere, 290 dei quali in platea, 485 su tre ordini di palchi e loggione. I lavori hanno riguardato il foyer, la platea, i plachi e il sipario. In occasione della riapertura è stata installata in uno dei due salottini a corredo del foyer, dove resterà fino al prossimo 31 dicembre, una teca contenente un negativo su lastra di vetro della Ditta Fratelli Antonelli che ritrae l’interno del teatro risalente al 1903. Ecco le foto dell'inaugurazione.